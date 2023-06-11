Рівень води продовжує падати. В ОВА розповіли про ситуацію в Херсонській області

Ситуація в Херсонській області

"Підтопленими залишаються 32 деокупованих населених пункти. У воді - 3784 оселі, вода потроху відступає. На ранок її рівень становить 4 метри 19 сантиметрів. За ніч він знизився на 26 сантиметрів. На правобережжі евакуйовані 2716 осіб", - розповів Прокудін.

Ситуація на Лівобережжі, на жаль, позитивної динаміки не має. Швидкість спаду води зменшилась, а евакуація цивільних провалена. Російські окупанти відбирають у людей човни, щоб самостійно відплисти з постраждалих районів.

Течія несе до берегів боєприпаси й міни

За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, на Лівому березі вода розмила боєприпаси та міни, які зберігались у військових точках та складах росіян поблизу Дніпра. Вибухонебезпечні снаряди наразі дрейфують по воді через що можуть нести загрозу цивільним.

"Перший повеневий підйом води залив їх бліндажі і окопи - вже тоді вони втратили частину особового складу і зброю. У цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували і їх польові склади боєпостачання. Усе це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку", - пояснила Гуменюк.

Підрив ГЕС та евакуація в Херсонській області

Вночі, 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС, що призвело до серйозних наслідків. Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найскладніша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, особливо на тимчасово окупованій території регіону. Ворог відмовляється евакуйовувати цивільне населення, а також ускладнює порятунок людей обстрілами.