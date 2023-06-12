Рівень води в Миколаєві продовжує падати, - мерія

За 11 червня в акваторії Миколаєва рівень води впав на 8 см.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Ще за день -8 см. На 21:00 рівень води в акваторії Миколаєва +61 см", - йдеться у повідомленні.

Підвищення рівня води в Миколаєві

Після підриву окупантами Каховської ГЕС в Миколаєві та області почала підніматись вода. Найважча ситуація спостерігається в Снігурівській громаді, де розлилась річка Інгулець.

Вже станом на 8 червня рівень води в області перевищив історичний максимум.

у Миколаєві рівень піднявся на 6 сантиметрів від історичного максимуму (фіксували у листопаді 1981 року);

у селі Парутине - на 40 сантиметрів вище за історичний максимум (востаннє було у 1981 році);

в Очакові - на 20 сантиметрів вище (рекорд був у 1978 році).

Крім цього, затопило пляжі у Миколаєві, Очакові та інших населених пунктах, а Кінбурнську косу відрізало від материка.

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