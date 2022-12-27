UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рівень стресу у фінансовій системі України впав до мінімуму з початку війни, - НБУ

Фото: НБУ розрахував Індекс фінансового стресу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс фінансового стресу (ІФС) протягом останнього півріччя був дуже волатильним та залишався на досить високому рівні. Наприкінці 2022 року він впав до мінімуму з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначили в НБУ, влітку зростання індексу зумовлювалося високими значеннями субіндексів державних цінних паперів напередодні реструктуризації єврооблігацій та банківського сектору через зростання відсоткових ставок.

Останній сплеск значень ІФС відбувся внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні. У цей період високими залишалися значення субіндексів державних цінних паперів та банківського сектору. На атаки додатково зреагував валютний субіндекс, адже посилилися коливання готівкового обмінного курсу і тимчасово зросли валютні інтервенції НБУ. Високі значення одночасно кількох субіндексів посилили рівень стресу в системі.

Проте з початку листопада чутливість фінансової системи до нових атак значно зменшилася, майже всі субіндекси спадали.

"Це знизило індекс до найменших значень з початку повномасштабної війни", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Індекс фінансового стресу в Україні різко збільшився після російського вторгнення у лютому. Але він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014-2015 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниВійна Росії проти України