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Уровень стресса в финансовой системе Украины упал до минимума с начала войны, - НБУ

Фото: НБУ рассчитал Индекс финансового стресса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс финансового стресса (ИФС) в течение последнего полугодия был очень волатильным и оставался на достаточно высоком уровне. В конце 2022 года он упал до минимума с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отметили в НБУ, летом рост индекса обуславливался высокими значениями субиндексов государственных ценных бумаг накануне реструктуризации еврооблигаций и банковского сектора из-за роста процентных ставок.

Последний всплеск значений ИФС произошел в результате атак на энергетическую инфраструктуру в октябре. В этот период высокими оставались значения субиндексов государственных ценных бумаг и банковского сектора. На атаки дополнительно среагировал валютный субиндекс, поскольку усилились колебания наличного обменного курса и выросли валютные интервенции НБУ. Высокие значения одновременно нескольких субиндексов усилили уровень стресса в системе.

Однако с начала ноября чувствительность финансовой системы к новым атакам значительно уменьшилась, почти все субиндексы упадали.

"Это снизило индекс до минимальных значений с начала полномасштабной войны", - говорится в обзоре.

Напомним, индекс финансового стресса в Украине резко увеличился после российского вторжения в феврале. Но он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014-2015 годов.

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