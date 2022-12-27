Уровень стресса в финансовой системе Украины упал до минимума с начала войны, - НБУ

Индекс финансового стресса (ИФС) в течение последнего полугодия был очень волатильным и оставался на достаточно высоком уровне. В конце 2022 года он упал до минимума с начала войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.
Как отметили в НБУ, летом рост индекса обуславливался высокими значениями субиндексов государственных ценных бумаг накануне реструктуризации еврооблигаций и банковского сектора из-за роста процентных ставок.
Последний всплеск значений ИФС произошел в результате атак на энергетическую инфраструктуру в октябре. В этот период высокими оставались значения субиндексов государственных ценных бумаг и банковского сектора. На атаки дополнительно среагировал валютный субиндекс, поскольку усилились колебания наличного обменного курса и выросли валютные интервенции НБУ. Высокие значения одновременно нескольких субиндексов усилили уровень стресса в системе.
Однако с начала ноября чувствительность финансовой системы к новым атакам значительно уменьшилась, почти все субиндексы упадали.
"Это снизило индекс до минимальных значений с начала полномасштабной войны", - говорится в обзоре.
Напомним, индекс финансового стресса в Украине резко увеличился после российского вторжения в феврале. Но он был меньше, чем во время кризисов 2008 и 2014-2015 годов.