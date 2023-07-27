Рівень нетерпимості українців до корупції різко збільшився під час війни
Рівень нетерпимості до надання хабарів, подарунків або неофіційних послуг для вирішення особистих проблем помітно зріс серед українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
На думку 53% респондентів, такі дії ніколи не можуть бути виправдані, порівняно з 42% у 2018 та 2021 роках.
Корупцію вважають скоріше серйозною або дуже серйозною проблемою для України 89% респондентів, за значимістю вона поступається лише повномасштабному вторгненню Росії.
Як зазначають соціологи, українське суспільство сильно розділилося в оцінці того, що сталося з рівнем корупції після початку повномасштабної війни: понад п’ята частина українців вважає, що рівень корупції зріс з лютого 2022 року, трохи менше п’ятої частини вважає, що рівень корупції зменшився, а понад третина вважає, що рівень корупції залишився на тому ж рівні.
За даними опитування, 94% вважають корупцію розповсюдженою тією чи іншою мірою. Хоча частка українців, які вважають корупцію "дуже розповсюдженою", зменшилася більш ніж на 20% порівняно з 2018 та 2021 роками, змін щодо загального сприйняття поширеності корупції в Україні не відбулося.
Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" у співпраці з Проектом USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" (SACCI). Опитування проводилось в Україні за виключення окупованих Росією регіонів та серед внутрішньо та зовнішньо переміщених осіб. Опитування проводилося в грудні 2022 року - лютому 2023 року серед 10 117 осіб. Похибка 1,5%.
Нагадаємо, українці найчастіше висловлюють недовіру судам (судовій системі загалом) - 70%, політичним партіям - 68%, державному апарату (чиновникам) - 67%.
Крім того, українці не довіряють:
- прокуратурі (60%),
- Верховній раді (56%),
- Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) - (55%),
- Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) - (54,5%),
- Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі - (54%),
- комерційним банкам (54%),
- уряду України (52%).