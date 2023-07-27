Уровень нетерпимости украинцев к коррупции резко вырос во время войны

Уровень нетерпимости к даче взяток, подарков или неофициальных услуг для решения личных проблем заметно возрос среди украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По мнению 53% респондентов, такие действия никогда не могут быть оправданы по сравнению с 42% в 2018 и 2021 годах.

Коррупцию считают скорее серьезной или очень серьезной проблемой для Украины 89% респондентов, по значимости она уступает лишь полномасштабному вторжению России.

Как отмечают социологи, украинское общество сильно разделилось в оценке того, что произошло с уровнем коррупции после начала полномасштабной войны: более пятой части украинцев считает, что уровень коррупции вырос с февраля 2022 года, чуть меньше пятой части считает уровень коррупции уменьшился, а более трети считают, что уровень коррупции остался на том же уровне.

По данным опроса, 94% считают коррупцию распространенной в той или иной степени. Хотя доля украинцев, считающих коррупцию "очень распространенной", уменьшилась более чем на 20% по сравнению с 2018 и 2021 годами, изменений относительно общего восприятия распространенности коррупции в Украине не произошло.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!" в сотрудничестве с Проектом USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие" (SACCI). Опрос проводился в Украине за исключением оккупированных Россией регионов и среди внутренне и внешне перемещенных лиц. Опрос проводился в декабре 2022 года - феврале 2023 года. 10 117 человек, ошибка 1,5%.

Напомним, украинцы чаще всего выражают недоверие судам (судебной системе в целом) - 70%, политическим партиям - 68%, государственному аппарату (чиновникам) - 67%.

Кроме того, украинцы не доверяют: