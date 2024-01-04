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Рівень небезпеки значно підвищено. РФ вивела у Чорне море ракетоносій

Ілюстративне фото: РФ вивела у Чорне море ракетоносій (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Кава

Під вечір четверга, 4 січня, Російська Федерація вивела в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

"Як тільки шторм в морі трохи вщух, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров" - має напоготові 8 "Калібрів", - повідомили у відомстві.

У зв'язку з цим, рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Зміну обстановки Сили оборони півдня відстежують і повідомляють в режимі онлайн!", - сказано у повідомленні.

Ракетні удари росіян

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, російські окупанти вже випустили кілька ракет по території України.

Зокрема, під атакою був Кропивницький. Ворог обстріляв кілька енергооб'єктів у місті, внаслідок чого є поранені.

Також 2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети.

Більшість ракет - близько 60 - було збито в районі Києва. Серед них - 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

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