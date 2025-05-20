Рівень довіри до Порошенка впав до 25%, - опитування

Респондентам пропонували оцінити 10 відомих українських політиків. З-поміж усіх учасників опитування позитивний баланс довіри мають лише президент Володимир Зеленський (+52%) та Сергій Притула (+12%). Усі інші політики - з негативним балансом.

За словами політичного експерта Валентина Гладких, зростання недовіри до Порошенка відбулося після запровадження щодо нього санкцій та відкриття справи про державну зраду.

"Зростання недовіри до Порошенка до 70% означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика. Саме такі показники свідчать про те, що люди вірять слідству та закону, а не Порошенку. Люди чітко сигналізують: Порошенко – не жертва, він – співучасник злочинів", - зазначає Гладких.

Експерт також підкреслив тенденцію в ставленні суспільства до політиків: рівень довіри до лідера держави зростає, а от до усіх, хто діє за принципом "чим гірше країні, тим краще йому" - падає. Серед головних причин, які вплинули на ставлення, зокрема, до Порошенка - торгівля з Росією та корупційні скандали.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проводилось упродовж 2-12 травня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1010 респондентів.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти ряду олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. До списку серед інших увійшов і Петро Порошенко.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); купівля вугілля з ОРДЛО, спільному з Медведчуком незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.