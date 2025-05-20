Уровень доверия к Порошенко упал до 25%, - опрос

Респондентам предлагали оценить 10 известных украинских политиков. Среди всех участников опроса положительный баланс доверия имеют только президент Владимир Зеленский (+52%) и Сергей Притула (+12%). Все остальные политики - с отрицательным балансом.

По словам политического эксперта Валентина Гладких, рост недоверия к Порошенко произошел после введения в отношении него санкций и открытия дела о государственной измене.

"Рост недоверия к Порошенко до 70% означает, что украинцы требуют справедливого наказания для политика. Именно такие показатели свидетельствуют о том, что люди верят следствию и закону, а не Порошенко. Люди четко сигнализируют: Порошенко - не жертва, он - соучастник преступлений", - отмечает Гладких.

Эксперт также подчеркнул тенденцию в отношении общества к политикам: уровень доверия к лидеру государства растет, а вот ко всем, кто действует по принципу "чем хуже стране, тем лучше ему" - падает. Среди главных причин, которые повлияли на отношение, в частности, к Порошенко - торговля с Россией и коррупционные скандалы.

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) проводился в течение 2-12 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1010 респондентов.

Как известно, 13 февраля были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В список среди прочих вошел и Петр Порошенко.

В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); покупка угля из ОРДЛО, совместном с Медведчуком незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.