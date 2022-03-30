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Ritter Sport отказался прекратить работу в России

Фото: Ritter Sport отказался останавливать работу в России (twitter.com/LautesS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport отказался прекратить работу в России, несмотря на войну в Украине. В компании отметили, что это решение далось нелегко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Как отметил изданию представитель компании, прекращение работы на российском рынке означает для Ritter Sport резкое сокращение производства. Кроме того, остановка поставок в Россию негативно скажется на фермерах, которые выращивают какао-бобы.

При этом в немецкой компании заверили, что понимают невозможность ведения бизнеса в России в прежних объемах. Поэтому в начале марта Ritter Sport решил "больше не инвестировать в российский рынок и прекратить рекламу на нем".

По данным издания, на Россию приходится около 7% объема бизнеса Ritter Sport. В компании, в ответ на запрос журналистов, заверили, что решение остаться на российском рынке далось ей "нелегко".

Напомним, ранее швейцарская корпорация Nestle отказалась уходить с российского рынка.

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