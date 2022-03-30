Німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився припинити роботу в Росії, незважаючи на війну в Україні. У компанії відзначили, що це рішення далося нелегко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

Як зазначив виданню представник компанії, припинення роботи на російському ринку означає Для Ritter Sport різке скорочення виробництва. Крім того, зупинка постачання в Росію негативно позначиться на фермерах, які вирощують какао-боби.

При цьому в німецькій компанії запевнили, що розуміють неможливість ведення бізнесу в Росії в колишніх обсягах. Тому на початку березня Ritter Sport вирішив "більше не інвестувати в російський ринок і припинити рекламу на ньому".

За даними видання, на Росію припадає близько 7% обсягу бізнесу Ritter Sport. У компанії, у відповідь на запит журналістів, запевнили, що рішення залишитися на російському ринку далося їй "нелегко".