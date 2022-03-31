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Ritter Sport осудил военную агрессию РФ в Украине, но отказался покинуть российский рынок

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Берлин, Четверг 31 марта 2022 19:29
Ritter Sport осудил военную агрессию РФ в Украине, но отказался покинуть российский рынок Фото: Ritter Sport осудил военную агрессию России против Украины (twitter.com/LautesS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport осудил военную агрессию России против Украины. При этом компания заявила, что остается на российском рынке, а всю полученную прибыль пожертвует украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого производителя.

"Мы самым решительным образом осуждаем жестокую агрессию российской армии в Украине и желаем, как и вы, чтобы она наконец прекратилась", - говорится в заявлении компании.

В Ritter Sport добавили, что осознают ответственность перед народом Украины. Поэтому всю полученную на российском рынке прибыль компания будет отправлять на гуманитарную помощь украинцам.

Кроме того, немецкий производитель приостановит инвестиции и рекламу в России "на несколько недель".

Напомним, ранее Ritter Sport отказался прекратить работу в России, объяснив свое решение негативным влиянием на фермеров.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал продукцию Ritter Sport.

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