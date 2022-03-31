Ritter Sport осудил военную агрессию РФ в Украине, но отказался покинуть российский рынок

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport осудил военную агрессию России против Украины. При этом компания заявила, что остается на российском рынке, а всю полученную прибыль пожертвует украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого производителя .

"Мы самым решительным образом осуждаем жестокую агрессию российской армии в Украине и желаем, как и вы, чтобы она наконец прекратилась", - говорится в заявлении компании.

В Ritter Sport добавили, что осознают ответственность перед народом Украины. Поэтому всю полученную на российском рынке прибыль компания будет отправлять на гуманитарную помощь украинцам.

Кроме того, немецкий производитель приостановит инвестиции и рекламу в России "на несколько недель".