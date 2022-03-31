Ritter Sport засудив військову агресію РФ в Україні, але відмовився покинути російський ринок

Німецький виробник шоколаду Ritter Sport засудив військову агресію Росії проти України. При цьому компанія заявила, що залишається на російському ринку, а весь отриманий прибуток пожертвує українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького виробника .

"Ми найрішучішим чином засуджуємо жорстоку агресію російської армії в Україні і бажаємо, як і ви, щоб вона нарешті припинилася", - йдеться в заяві компанії.

У Ritter Sport додали, що усвідомлюють відповідальність перед народом України. Тому весь отриманий на російському ринку прибуток компанія буде відправляти на гуманітарну допомогу українцям.

Крім того, німецький виробник призупинить інвестиції і рекламу в Росії "на кілька тижнів".