Ритейлер детских товаров Mothercare приостанавливает деятельность в России

Розничный продавец товаров для маленьких детей и их родителей Mothercare присоединился к списку транснациональных компаний, прекращающих свою деятельность в России. В компании заявили, что в связи с уходом с российского рынка понесет большие финансовые потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Компания сообщила, что ее решение о приостановке деятельности приведет к сокращению до четверти ее обычного глобального дохода. В ответ на это акции компании упали на 25%.

Компания сделала это заявление через несколько часов после того, как некоторые из крупнейших мировых потребительских брендов, включая McDonald's, Pepsi и Coca-Cola, уступили сильному давлению и заявили, что они также прекратят торговлю в России из-за вторжения в Украину.