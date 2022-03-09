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Ритейлер детских товаров Mothercare приостанавливает деятельность в России

Автор: Валерия Полищук

Розничный продавец товаров для маленьких детей и их родителей Mothercare присоединился к списку транснациональных компаний, прекращающих свою деятельность в России. В компании заявили, что в связи с уходом с российского рынка понесет большие финансовые потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Компания сообщила, что ее решение о приостановке деятельности приведет к сокращению до четверти ее обычного глобального дохода. В ответ на это акции компании упали на 25%.

Компания сделала это заявление через несколько часов после того, как некоторые из крупнейших мировых потребительских брендов, включая McDonald's, Pepsi и Coca-Cola, уступили сильному давлению и заявили, что они также прекратят торговлю в России из-за вторжения в Украину.

Война России против Украины продолжается 14 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война России против Украины