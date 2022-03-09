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Рітейлер дитячих товарів Mothercare призупиняє діяльність в Росії

Автор: Валерія Поліщук

Роздрібний продавець товарів для маленьких дітей та їх батьків Mothercare приєднався до списку транснаціональних компаній, що припиняють свою діяльність в Росії. У компанії заявили, що у зв'язку з відходом з російського ринку понесе великі фінансові втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Компанія повідомила, що її рішення про припинення діяльності призведе до скорочення до чверті її звичайного глобального доходу. У відповідь на це акції компанії впали на 25%.

Компанія зробила цю заяву через кілька годин після того, як деякі з найбільших світових споживчих брендів, включаючи Mcdonald's, Pepsi і Coca-Cola, поступилися сильному тиску і заявили, що вони також припинять торгівлю в Росії через вторгнення в Україну.

Війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти України