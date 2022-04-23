UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Риски есть, будем защищаться. Зеленский о планах РФ прорубить коридор к Молдове

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сигналы о планах России получить выход к Молдове и в частности к непризнанному Приднестровью. Глава государства заверил, что украинцы будут защищать свою землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.

"Ежедневно есть те или иные сигналы из России о планах захватить территории. Думаю, что такие риски с точки зрения их желания существуют", - сказал Зеленский, комментируя планы Москвы "прорубить" сухопутный коридор в Молдову.

По его словам, пока говорить о возможности реализации этих планов Москвы рано. Глава государства заверил, что Украина будет защищать свои территории.

Напомним, ранее в России назвали целями войны против Украины захват южных областей страны и получение сухопутного выхода к непризнанному Приднестровью якобы для "защиты" русскоязычных.

Война России против Украины идет 59-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМолдоваПриднестровьеВойна в Украине