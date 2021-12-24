Риск вторжения РФ сейчас ниже, но есть угроза выполнения "Минска" на невыгодных Украине условиях, - Рудык

"Риск перехода войны в активную фазу сейчас ниже, чем был. Но растет риск того, что будет выполнение политической части "Минска" не на наших условиях. Поэтому ситуация непростая, но надо сконцентрироваться на том, что в наших силах. Основной подход власти - "как-то пропетляем", на этом все базируется", - объясняет народный депутат.

Сейчас Россию удерживают две вещи: украинская армия и украинская ГТС. Но государство должно иметь стратегию, план действий, а не просить оружие у Запада, не выполняя при этом свои обязательства перед партнерами.

"Очень раздражает, когда мы много говорим о том, кто и как нам может помочь, и очень мало - о том, на что мы реально можем повлиять сами. У нас уникальная ситуация, когда есть деньги на армию, но мы их не можем потратить. Почему? Ведь все искали, под какие конкретные тендеры провести эти закупки, как освоить деньги. Мы надеемся на помощь международных партнеров. Что для них важно - чтобы мы выполняли договоренности и чтобы у нас был какой-то понятный план действий. Нет ни того, ни того", - констатирует лидер "Голоса".

Подход власти, как-то оно пройдет, - опасен. Как и отсутствие четкой линии поведения у главы государства.

"Как вообще выглядит наша стратегия? Она есть? Сначала была идея прямых переговоров с Путиным. Потом решили привлечь международных партнеров - чтобы когда мы сядем за стол переговоров с Путиным, по нашу сторону сидело еще много партнеров. Была какая-то работа для этого сделана за два года. А потом президент в своем обращении в парламенте снова говорит, что он хочет прямых переговоров с Путиным", - подчеркивает парламентарий.