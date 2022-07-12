Есть ли риск оккупации всей Донецкой области: оценки экспертов

Сейчас главная цель российских оккупантов - это захват всей Донецкой области, 45% которой остаются под контролем Украины. Там враг, скорее всего, будет действовать по тому же принципу, как он это делал в северодонецкой агломерации, он пока не имеет ресурса в том, чтобы наступать широким фронтом.

Об этом говорится в материале "Россия хочет захватить весь Донбасс. Что планируют оккупанты и насколько это вероятно".

Отметим, что южные районы этого региона россияне заняли еще в первые недели войны, а северная часть области по линии Марьинка - Пески - Авдеевка - Зайцевое остается почти в тех же рубежах, в которых была до 24 февраля.

Как считает военный аналитик, полковник Сергей Грабский, враг будет пытаться наносить удары в разных направлениях и "щупать" нашу оборону и бросать максимум сил туда, где почувствует какой-то пробел.

По его словам, это очень невыгодный и затратный метод ведения боевых действий, но иначе россияне сегодня не умеют воевать.

"Они будут оказывать огневое влияние на наши позиции, пытаясь продавить нашу оборону. Затем попытаются небольшими мобильными группами при поддержке танков прощупать нашу оборону, способны ли мы ее удержать. Потом, получив отпор, они снова отойдут на прежние позиции", - описывает тактику россиян экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Он уточнил, что затем россияне снова будут наносить огневое поражение по нашим позициям до тех пор, пока наши подразделения из-за высокого риска не будут вынуждены отходить.

"Но темпы продвижения оккупантов при таких условиях в десятки раз ниже, чем того требует военная наука. В таком случае на захват всей Донецкой области у агрессора уйдет минимум 2-4 месяца", - пояснил Селезнев.

Есть ли риск, что агрессору удастся это сделать?

Да, такой риск есть, отвечают опрошенные изданием эксперты.

Как рассказывают эксперты, поскольку боевикам поставлена эта задача, то российское командование может бросать в бой все, вплоть до последнего солдата, чтобы угодить Кремлю.

Однако есть один важный фактор, который может сломать ситуацию на донецком фронте.

Как отметил Селезнев, Украина уже начала получать в товарном количестве оружие западных образцов: на днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские бойцы уже используют девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов. Вероятно, речь идет о M270 MLRS.

"Еще несколько этих систем должно поступить, то есть в целом их количество в ближайшее время должно быть доведено до 14 единиц. Динамика есть и она работает в пользу украинской армии. Мы видим, как эффективно работают HIMARS и артиллерия 155 калибра. Поэтому российские генералы и Путин мечтают о чем-то, но не факт, что украинская армия позволит осуществиться их мечтам", - сказал Селезнев.

Напомним, как ранее стало известно, ВСУ вполне способны на деоккупацию территорий Украины при наличии необходимого количества вооружения. Чтобы помешать такому сценарию, в Кремле попытаются быстро аннексировать Луганскую и Донецкую области и объявить полную мобилизацию в РФ.

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