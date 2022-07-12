Чи є ризик окупації усієї Донецької області: оцінки експертів

Зараз головна ціль російських окупантів - це захоплення всієї Донецької області, 45% якої залишаються під контролем України. Там ворог, швидше за все, діятиме за тим самим принципом, як вин це робив у сєверодонецькій агломерації, він поки не має ресурсу у тому, щоб наступати широким фронтом.

Про це йдеться в матеріалі "Росія хоче захопити весь Донбас. Що планують окупанти і наскільки це ймовірно".

Зазначимо, що південні райони цього регіону росіяни зайняли ще перші тижні війни, а північна частина області по лінії Мар'їнка - Піски - Авдіївка - Зайцеве залишається майже в тих же рубежах, у яких була до 24 лютого.

Як вважає військовий аналітик, полковник Сергій Грабський, ворог намагатиметься завдавати ударів у різних напрямках і "мацати" нашу оборону іпотім кидати максимум сил туди, де відчує якусь прогалину.

За його словами, це дуже невигідний та затратний метод ведення бойових дій, але інакше росіяни сьогодні не вміють воювати.

"Вони будуть вогнево впливати на наші позиції, намагаючись продавити нашу оборону. Потім спробують невеликими мобільними групами за підтримки танків промацати нашу оборону, чи здатні ми її утримати. Потім, отримавши відсіч, вони знову відійдуть на попередні позиції", - описує тактику росіян екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Він уточнив, що потім росіяни знову завдаватимуть вогневої поразки за нашими позиціями доти, доки наші підрозділи через високий ризик не будуть змушені відходити.

"Але темпи просування окупантів за таких умов у десятки разів нижчі, ніж того вимагає військова наука. У такому разі на захоплення всієї Донецької області у агресора піде щонайменше 2-4 місяці", - пояснив Селезньов.

Чи є ризик, що агресору вдасться це зробити?

Так, такий ризик є, відповідають опитані виданням експерти.

Як розповідають експерти, оскільки бойовикам поставлене це завдання, то російське командування може кидати у бій усе, аж до останнього солдата, аби догодити Кремлю.

Однак є один важливий чинник, який може зламати ситуацію на донецькому фронті.

Як зазначив Селезньов, Україна вже почала отримувати у товарній кількості зброю західних зразків: цими днями секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що українські бійці вже використовують дев'ять американських ракетних систем HIMARS та аналогічних комплексів. Ймовірно, йдеться про M270 MLRS.

"Ще кілька цих систем має надійти, тобто загалом їх кількість найближчим часом має бути доведена до 14 одиниць. Динаміка є і вона працює на користь української армії. Ми бачимо, як ефективно працюють HIMARS та артилерія 155 калібру. Тому російські генерали і Путін мріють про щось, але не факт, що українська армія дозволить здійснитись їхнім мріям", - сказав Селезньов.

Нагадаємо, як раніше стало відомо, ЗСУ цілком здатні на деокупацію територій України за наявності необхідної кількості озброєння. Щоб завадити такому сценарію, у Кремлі спробують швидко анексувати Луганську та Донецьку області та оголосити повну мобілізацію в РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.