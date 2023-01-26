Рішенню поставити Україні Leopard немає альтернативи, - Міноборони Німеччини

Він наголосив, що постачання танків Україні не робить Німеччину учасницею війни.

Усі союзники, "включаючи американських друзів", діють спільно, Німеччина не самотня у своєму рішенні і тому не є головним противником російського президента Володимира Путіна, зазначив Пісторіус.

Глава оборонного відомства також повідомив, що має намір швидко поповнити запаси бундесверу після постачання бронетехніки в Україну.

Вже наступного тижня планується провести переговори із представниками оборонної промисловості Німеччини.

"Ми робимо зараз все можливе, щоб забезпечити швидке поповнення запасів", – запевнив міністр.

Нагадаємо, вчора уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським силам роти танків (14 одиниць) Leopard 2A6 зі складу Бундесверу. Також Берлін схвалив реекспорт цих машин для українців та інших країн.

Тим часом німецьке видання Spiegel підрахувало, що Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard.

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