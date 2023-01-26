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Решению поставить Украине Leopard нет альтернативы, - Минобороны Германии

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Германии решило передать Киеву немецкие основные боевые танки Leopard 2, поскольку Украину необходимо поддерживать в войне с российской агрессией и "альтернативы в этом вопросе просто нет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса телеканала ARD.

Он подчеркнул, что поставка танков Украине не делает Германию участницей войны.

Все союзники, "включая американских друзей", действуют сообща, Германия не одинока в своем решении и потому не является главным противником российского президента Владимира Путина, отметил Писториус.

Глава оборонного ведомства также сообщил, что намерен быстро восполнить запасы бундесвера после отправки бронетехники в Украину.

Уже на следующей неделе планируется провести переговоры с представителями оборонной промышленности Германии.

"Мы делаем сейчас все возможное, чтобы обеспечить быстрое пополнение запасов", - заверил министр.

Напомним, вчера правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским силам роты танков (14 единиц) Leopard 2A6 из состава Бундесвера. Также Берлин одобрил реэкспорт этих машин для украинцев и других стран.

Между тем, немецкое издание Spiegel подсчитало, что Европейские страны планируют предоставить Украине 80 танков Leopard.

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