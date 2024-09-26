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Рішення про збільшення ліміту імпорту електроенергії для України очікується до кінця року

Київ, Четвер 26 вересня 2024 06:00
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Рішення про збільшення ліміту імпорту електроенергії для України очікується до кінця року Україна очікує збільшення лімітів на імпорт електроенергії (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Ухвалення рішення про збільшення технічних можливостей для імпорту Україною електроенергії з Європи, яке Київ очікував у вересні, затягується і може бути ухвалено до кінця року.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел, як в Україні, так і в міжнародних структурах.

Наразі експерти європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) прораховують таку можливість, сказав один зі співрозмовників видання. В ENTSO-E повинні бути впевнені, що збільшення постачання електроенергії буде безпечним для роботи європейської енергосистеми. "Результат очікується до кінця року", - зазначив він.

При цьому джерело не виключило, що рішення може бути ухвалене і до кінця осені.

Україна намагається домовитися про збільшення ліміту імпорту електроенергії з нинішніх 1,7 ГВт мінімум до 2,2 ГВт. Політичне рішення для цього від Єврокомісії вже є, залишається отримати технічний висновок від ENTSO-E. Його в Києві чекали у вересні.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що очікування Києва були дещо завищені. "Це системні обмеження з боку ENTSO-E і ніколи вони не говорили, що є можливість для збільшення (ліміту імпорту - ред.). Вони вивчали, але поки що не дали жодного разу відповіді "так", - сказав співрозмовник.

Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна зазначив, що учасникам ENTSO-E невигідно збільшувати пропускну спроможність мереж у бік України. Причина в тому, що це може зменшити ефективність роботи системи в цілому через те, що споживачі в Україні потребують енергії лише в окремі години та з різною потужністю.

"Виходом може стати будівництво нових ЛЕП та укладання строкових контрактів на імпорт певних обсягів енергії. Без них пропускну спроможність навряд чи вдасться підняти вище за 1,9-2,0 ГВт", - сказав експерт.

Водночас, як уже писало РБК-Україна, у Києві сподіваються, що у разі потреби питання збільшення технічних можливостей для постачання електроенергії до 2,2 ГВт може бути вирішене за кілька днів.

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