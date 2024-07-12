Рішення про збільшення ліміту імпорту електроенергії з ЄС очікується у вересні, - джерела

Фото: коли може бути ухвалено рішення про збільшення ліміту імпорту електроенергії з ЄС (Getty Images)

Рішення про збільшення ліміту для імпорту електроенергії з ЄС очікується в найближчі кілька місяців.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Вимкнення світла взимку. Чи врятує українців імпорт електроенергії з Європи.

За інформацією видання, таке рішення європейської мережі системних операторів ENTSO-e може бути вже у вересні. "Співрозмовники видання, знайомі з процесом переговорів, кажуть, що є ймовірність позитивного вирішення питання про збільшення імпорту вже в найближчі кілька місяців. Можливо, ліміт буде більшим за очікуваний обсяг", - йдеться у статті.