Рішення про збільшення ліміту імпорту електроенергії з ЄС очікується у вересні, - джерела
Рішення про збільшення ліміту для імпорту електроенергії з ЄС очікується в найближчі кілька місяців.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Вимкнення світла взимку. Чи врятує українців імпорт електроенергії з Європи.
За інформацією видання, таке рішення європейської мережі системних операторів ENTSO-e може бути вже у вересні.
"Співрозмовники видання, знайомі з процесом переговорів, кажуть, що є ймовірність позитивного вирішення питання про збільшення імпорту вже в найближчі кілька місяців. Можливо, ліміт буде більшим за очікуваний обсяг", - йдеться у статті.
Що відомо про ліміт імпорту електроенергії
Україна хоче досягти збільшення ліміту мінімум до 2,2 ГВт при діючому ліміті імпорту обсягом 1,7 ГВт.
Наразі імпорт можливий з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Для цього є технічні можливості без необхідності будівництва нових інтерконекторів.
Політичне рішення для збільшення лімітів імпорту від Єврокомісії вже є, залишається отримати технічний висновок від ENTSO-e.
Нагадаємо, у середині травня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що імпорт електроенергії з країн ЄС в Україну збільшився і практично досяг фізичного максимуму.
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