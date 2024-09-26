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Решение об увеличении лимита импорта электроэнергии для Украины ожидается к концу года

Киев, Четверг 26 сентября 2024 06:00
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Решение об увеличении лимита импорта электроэнергии для Украины ожидается к концу года Украина ожидает увеличения лимитов на импорт электроэнергии (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Принятие решения об увеличении технических возможностей для импорта Украиной электроэнергии из Европы, которое Киев ожидал в сентябре, затягивается и может быть одобрено до конца года.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников, как в Украине, так и в международных структурах.

Пока что эксперты европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) просчитывают такую возможность, сказал один из собеседников издания. В ENTSO-E должны быть уверены, что увеличение поставок электроэнергии будет безопасно для работы европейской энергосистемы. “Результат ожидается до конца года”, - отметил он.

При этом источник не исключил, что решение может быть принято и до конца осени.

Украина пытается договориться об увеличении лимита импорта электроэнергии с нынешних 1,7 ГВт минимум до 2,2 ГВт. Политическое решение для этого от Еврокомиссии уже есть, остается получить техническое заключение от ENTSO-E. Его в Киеве ожидали в сентябре.

Еще один собеседник издания отметил, что ожидания Киева были несколько завышены. “Это системные ограничения со стороны ENTSO-E и никогда они не говорили, что есть возможность для увеличения (лимита импорта - ред.). Они изучали, но пока не дали ни разу ответа “да”, - сказал собеседник.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина отметил, что участникам ENTSO-E невыгодно увеличивать пропускную способность сетей в сторону Украины. Причина в том, что это может уменьшить эффективность работы системы в целом, из-за того, что потребители в Украине нуждаются в энергии только в отдельные часы и с разной мощностью.

“Выходом может стать строительство новых ЛЭП и заключение срочных контрактов на импорт определенных объемов энергии. Без них пропускную способность вряд ли удастся поднять выше 1,9-2,0 ГВт”, - сказал эксперт.

Вместе с тем, как уже писало РБК-Украина, в Киеве надеются, что в случае необходимости вопрос увеличения технических возможностей для поставок электроэнергии до 2,2 ГВт может быть решен за несколько дней.

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