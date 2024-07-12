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Рішення про збільшення ліміту імпорту електроенергії з ЄС очікується у вересні, - джерела

Фото: коли може бути ухвалено рішення про збільшення ліміту імпорту електроенергії з ЄС (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Гурковська

Рішення про збільшення ліміту для імпорту електроенергії з ЄС очікується в найближчі кілька місяців.

За інформацією видання, таке рішення європейської мережі системних операторів ENTSO-e може бути вже у вересні.

"Співрозмовники видання, знайомі з процесом переговорів, кажуть, що є ймовірність позитивного вирішення питання про збільшення імпорту вже в найближчі кілька місяців. Можливо, ліміт буде більшим за очікуваний обсяг", - йдеться у статті.

Що відомо про ліміт імпорту електроенергії

Україна хоче досягти збільшення ліміту мінімум до 2,2 ГВт при діючому ліміті імпорту обсягом 1,7 ГВт.

Наразі імпорт можливий з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Для цього є технічні можливості без необхідності будівництва нових інтерконекторів.

Політичне рішення для збільшення лімітів імпорту від Єврокомісії вже є, залишається отримати технічний висновок від ENTSO-e.

Нагадаємо, у середині травня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що імпорт електроенергії з країн ЄС в Україну збільшився і практично досяг фізичного максимуму.

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