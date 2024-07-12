Рішення про збільшення ліміту імпорту електроенергії з ЄС очікується у вересні, - джерела

Що відомо про ліміт імпорту електроенергії

Україна хоче досягти збільшення ліміту мінімум до 2,2 ГВт при діючому ліміті імпорту обсягом 1,7 ГВт.

Наразі імпорт можливий з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Для цього є технічні можливості без необхідності будівництва нових інтерконекторів.

Політичне рішення для збільшення лімітів імпорту від Єврокомісії вже є, залишається отримати технічний висновок від ENTSO-e.

Нагадаємо, у середині травня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що імпорт електроенергії з країн ЄС в Україну збільшився і практично досяг фізичного максимуму.

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