Решение об увеличении лимита импорта электроэнергии из ЕС ожидается в сентябре, - источники

Что известно о лимите импорта электроэнергии

Украина хочет достичь увеличения лимита минимум до 2,2 ГВт при действующем лимите импорта объемом 1,7 ГВт.

В настоящее время импорт возможен из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Для этого есть технические возможности без необходимости строительства новых интерконнекторов.

Политическое решение для увеличения лимитов импорта от Еврокомиссии уже есть, остается получить техническое заключение от ENTSO-e.

Напомним, в середине мая глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина заявлял, что импорт электроэнергии из стран ЕС в Украину увеличился и практически достиг физического максимума.

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