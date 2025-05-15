Рішення про запрошення Зеленського на саміт НАТО прийматимуть не США, - МЗС Нідерландів

"Я буду дуже радий приймати президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Але питання про запрошення вирішує генеральний секретар НАТО", - заявив голова відомства.

Він відзначив, що майбутній саміт буде одним із найважливіших в новітній історії Альянсу. За його словами, перш за все учасники засідання обговорять посилення витрат на оборону.

"Я вважаю, це один із найважливіших самітів НАТО в новітній історії НАТО", - сказав він.