Рішення про запрошення Зеленського на саміт НАТО прийматимуть не США, - МЗС Нідерландів

Рішення щодо запрошення президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі прийматиме генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа під час брифінгу міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії.
"Я буду дуже радий приймати президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Але питання про запрошення вирішує генеральний секретар НАТО", - заявив голова відомства.
Він відзначив, що майбутній саміт буде одним із найважливіших в новітній історії Альянсу. За його словами, перш за все учасники засідання обговорять посилення витрат на оборону.
"Я вважаю, це один із найважливіших самітів НАТО в новітній історії НАТО", - сказав він.
Наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі з 24 по 25 червня 2024 року. Як писали ЗМІ, Сполучені Штати Америки (США) нібито виступають проти того, щоб до саміту запрошували Зеленського. Станом на сьогодні запрошення отримали чотири азійські партнери Альянсу: Японія, Південна Корея, Австралія й Нова Зеландія.
Зокрема ЗМІ відзначали, що порядок денний засідання ймовірно буде "дуже лаконічним", щоб уникнути напруги з головою Білого дому Дональдом Трампом.
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