Рішення ще "на столі". У Раді оцінили, коли США дозволять удари по РФ далекобійною зброєю

За його словами, у США подавали сигнали про те, що рішення про дозвіл на удари по Росії наданою зброєю буде ухвалене. Проте під час візиту президента Володимира Зеленського до США цього не сталося.

"Все одно цей дозвіл все ще "на столі". Тобто його не відкидають як взагалі неприйнятний. Чому буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів - досить ймовірно", - сказав нардеп.

На думку Чернєва, не ухвалення рішення з боку США могло бути з різних причин, зокрема і через співпрацю Росії з Іраном.