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Рішення ще "на столі". У Раді оцінили, коли США дозволять удари по РФ далекобійною зброєю

Фото: нардеп Єгор Чернєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Рішення США про скасування обмежень для України на удари по Росії далекобійними ракетами все ще "на столі". Ймовірно, рішення буде ухвалене після виборів у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, заступника голови Комітету з питань національної безпеки й оборони ВРУ Єгора Чернєва в ефірі телемарафону.

За його словами, у США подавали сигнали про те, що рішення про дозвіл на удари по Росії наданою зброєю буде ухвалене. Проте під час візиту президента Володимира Зеленського до США цього не сталося.

"Все одно цей дозвіл все ще "на столі". Тобто його не відкидають як взагалі неприйнятний. Чому буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів - досить ймовірно", - сказав нардеп.

На думку Чернєва, не ухвалення рішення з боку США могло бути з різних причин, зокрема і через співпрацю Росії з Іраном. 

 

Передісторія

Нагадаємо, США та Британія, які надали Україні далекобійні ракети, не дозволяють використовувати їх для ударів по військових об'єктах в Росії. Україна закликає зняти це обмеження.

Президент України Володимир Зеленським наголошує, що удари по Росії - це заходи у рамках самооборони. Він закликає не затягувати з рішенням, оскільки РФ відтягує об'єкти вглиб своєї території.

У Британії нещодавно заявили, що очікують рішення щодо зняття обмежень на удари по РФ до початку зими.

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