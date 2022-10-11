Рішення Путіна виявились помилкові, а армія Росії виснажена, - спецслужби Британії

Відповідну заяву Флемінг планує озвучити у вівторок в мозковому центрі Rusi.

"Зрозуміло, що сміливі дії України на полі бою та в кіберпросторі змінюють ситуацію", - відзначить Флемінг.

За словами голови Центру урядового зв'язку, рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна виявились помилковими через нічим не обмежену владу. Голова Кремля взяв участь у "стратегії високих ставок", яка зазнала краху через низку помилок.

Також Флемінг вважає, що сили Москви вичерпані, а нещодавня мобілізація була демонстрацією безвихідності російського президента, яка призведе до його критики та подальшої ізоляції Росії.

"Ми знаємо - і російські командири знають - що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", - йдеться у доповіді.