Рішення не прийнято. Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на воду від НКРЕКП

"Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", - заявив прем'єр.

Він зауважив, що уряд наразі робить все можливе для того, щоб забезпечити соціальну справедливість.

"Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду", - написав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що доручив міністру енергетики і Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Нагадаємо, з 1 липня українцям доведеться більше платити за воду. НКРЕКП встановила нові тарифи практично для всіх водоканалів країни. Суми в квитанціях зростуть у середньому на третину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що тарифи на воду планували підняти ще на початку червня. Однак тоді підвищення відклали у зв'язку з тим, що спочатку нові тарифи на воду необхідно було прорахувати для бізнесу.

Також Кабінет міністрів України підняв тариф на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 гривні за кВт-год. Рішення продиктоване підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду та дорогими ремонтами після російських атак.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це мінімальний тариф, який дозволить зберегти енергетичну систему.

Про те, на скільки виростуть платіжки, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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