Рішення про поставки винищувачів Україні мають приймати країни-члени ЄС самостійно, Мішель
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Європейської ради Шарля Мішеля в Twitter.
Він наголосив, що питання про постачання літаків це "рішення, яке має ухвалюватись країнами-членами ЄС", а не самим Євросоюзом.
"Тому я не маю наміру висловлювати свою власну думку, але загалом це не секрет, що ми вважаємо, що Києву потрібно більше підтримки і більше військової техніки", - сказав Мішель.
Нагадаємо, що Україна звернулась до Фінляндії з запитом про передачу винищувачів F/A-18 Hornet.
Крім цього, в Повітряних силах ЗСУ заявили, що передача МіГів від союзників Україні не змінить ситуацію, однак може підштовхнути партнерів до винищувачів F-16.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.