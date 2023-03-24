Решения о поставках истребителей Украине должны принимать страны-члены ЕС самостоятельно, Мишель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.

Он подчеркнул, что вопрос о поставках самолетов это "решение, которое должно приниматься странами-членами ЕС", а не самим Евросоюзом. "Поэтому я не намерен выражать свое собственное мнение, но в целом это не секрет, что мы считаем, что Киеву нужно больше поддержки и больше военной техники", - сказал Мишель.