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Решения о поставках истребителей Украине должны принимать страны-члены ЕС самостоятельно, - Мишель

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Пятница 24 марта 2023 01:45
Решения о поставках истребителей Украине должны принимать страны-члены ЕС самостоятельно, - Мишель Фото: глава Европейского совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Решения о поставках истребителей Украине должны принимать страны-члены ЕС самостоятельно, Мишель

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter.

Он подчеркнул, что вопрос о поставках самолетов это "решение, которое должно приниматься странами-членами ЕС", а не самим Евросоюзом.

"Поэтому я не намерен выражать свое собственное мнение, но в целом это не секрет, что мы считаем, что Киеву нужно больше поддержки и больше военной техники", - сказал Мишель.

Напомним, что Украина обратилась в Финляндию с запросом о передаче истребителей F/A-18 Hornet.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ заявили, что передача МиГов от союзников Украине не изменит ситуацию, однако может подтолкнуть партнеров к истребителям F-16.

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