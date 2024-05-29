Тариф на світло в Україні буде диференційованим: у Міненерго розповіли деталі

"Довго тривали розрахунки, і в уряді ще тривають дискусії, але до кінця тижня рішення про підвищення тарифів буде прийняте", - сказала Гринчук.

За її словами, тариф буде диференційованим.

"Це означає, що до якогось рівня споживачі будуть платити за старою ціною, а при перевищенні - буде встановлюватися нова ціна за електроенергію. Ми сподіваємось, що це буде спонукати до не просто економного, а розумного споживання", - пояснила заступниця міністра.