Тариф на світло в Україні буде диференційованим: у Міненерго розповіли деталі

Тариф на електроенергію в Україні буде диференційованим. Відповідне рішення буде прийняте до кінця тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.
"Довго тривали розрахунки, і в уряді ще тривають дискусії, але до кінця тижня рішення про підвищення тарифів буде прийняте", - сказала Гринчук.
За її словами, тариф буде диференційованим.
"Це означає, що до якогось рівня споживачі будуть платити за старою ціною, а при перевищенні - буде встановлюватися нова ціна за електроенергію. Ми сподіваємось, що це буде спонукати до не просто економного, а розумного споживання", - пояснила заступниця міністра.
Нагадаємо, сьогодні джерела РБК-Україна в уряді та на енергетичному ринку повідомили, що з 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте на 80%. Рішення Кабміну з цього питання планується ухвалити 30 травня.
"З 1 червня за споживання до 100 кВт тариф планується залишити колишнім - 2,64 грн/кВт-год, на все, що більше буде новий тариф - 4,8 грн/кВт-год", - сказав співрозмовник видання.
Таким чином, при споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривень.
Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі - 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі - 792 гривень).
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