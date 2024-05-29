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Тариф на свет в Украине будет дифференцированным: в Минэнерго рассказали детали

Фото: заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук (facebook.com_EnvironmentalofUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Тариф на электроэнергию в Украине будет дифференцированным. Соответствующее решение будет принято до конца недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

"Долго длились расчеты, и в правительстве еще продолжаются дискуссии, но до конца недели решение о повышении тарифов будет принято", - сказала Гринчук.

По ее словам, тариф будет дифференцированным.

"Это означает, что до какого-то уровня потребители будут платить по старой цене, а при превышении - будет устанавливаться новая цена за электроэнергию. Мы надеемся, что это будет побуждать к не просто экономному, а разумному потреблению", - пояснила заместитель министра.

В Украине повысят тарифы на свет

Напомним, сегодня источники РБК-Украина в правительстве и на энергетическом рынке сообщили, что с 1 июня формула оплаты населением услуги за электроэнергию будет изменена и тариф при потреблении свыше 100 кВт вырастет на 80%. Решение Кабмина по этому вопросу планируется принять 30 мая.

"С 1 июня за потребление до 100 кВт тариф планируется оставить прежним - 2,64 грн/кВт-ч, на все, что больше будет новый тариф - 4,8 грн/кВт-ч", - сказал собеседник издания.

Таким образом, при потреблении 100 кВт в месяц сумма за электроэнергию в платежке не изменится и составит 264 гривен.

Если потребление будет 200 кВт, то сумма увеличится до 744 гривен (при действующем тарифе - 528 гривен). При потреблении 300 кВт платеж будет 1224 гривен (при действующем тарифе - 792 гривен).

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ЭлектроэнергияТарифы