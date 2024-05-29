Тариф на свет в Украине будет дифференцированным: в Минэнерго рассказали детали

"Долго длились расчеты, и в правительстве еще продолжаются дискуссии, но до конца недели решение о повышении тарифов будет принято", - сказала Гринчук.

По ее словам, тариф будет дифференцированным.

"Это означает, что до какого-то уровня потребители будут платить по старой цене, а при превышении - будет устанавливаться новая цена за электроэнергию. Мы надеемся, что это будет побуждать к не просто экономному, а разумному потреблению", - пояснила заместитель министра.