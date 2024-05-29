Тариф на свет в Украине будет дифференцированным: в Минэнерго рассказали детали

Тариф на электроэнергию в Украине будет дифференцированным. Соответствующее решение будет принято до конца недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.
"Долго длились расчеты, и в правительстве еще продолжаются дискуссии, но до конца недели решение о повышении тарифов будет принято", - сказала Гринчук.
По ее словам, тариф будет дифференцированным.
"Это означает, что до какого-то уровня потребители будут платить по старой цене, а при превышении - будет устанавливаться новая цена за электроэнергию. Мы надеемся, что это будет побуждать к не просто экономному, а разумному потреблению", - пояснила заместитель министра.
Напомним, сегодня источники РБК-Украина в правительстве и на энергетическом рынке сообщили, что с 1 июня формула оплаты населением услуги за электроэнергию будет изменена и тариф при потреблении свыше 100 кВт вырастет на 80%. Решение Кабмина по этому вопросу планируется принять 30 мая.
"С 1 июня за потребление до 100 кВт тариф планируется оставить прежним - 2,64 грн/кВт-ч, на все, что больше будет новый тариф - 4,8 грн/кВт-ч", - сказал собеседник издания.
Таким образом, при потреблении 100 кВт в месяц сумма за электроэнергию в платежке не изменится и составит 264 гривен.
Если потребление будет 200 кВт, то сумма увеличится до 744 гривен (при действующем тарифе - 528 гривен). При потреблении 300 кВт платеж будет 1224 гривен (при действующем тарифе - 792 гривен).
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