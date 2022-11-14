Рішення про переговори з Росією залишається за Україною, - Боррель

Україна сама має вирішити, коли розпочати переговори з Росією. Таким зовнішньополітичним відомством Європейського союзу Жозеп Боррель прокоментував припущення, що Захід може підштовхнути Київ до початку переговорів з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Україна вирішить, що робити. Наш обов'язок - підтримати їх", - заявив Боррель, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ блоку до Брюсселя.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, незважаючи на російські обстріли, що руйнують інфраструктуру та забираючи життя людей, 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріл продовжиться.

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