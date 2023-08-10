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Рішення про особисті переговори з Путіним має приймати Зеленський, - Держдеп США

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Вашингтон, Четвер 10 серпня 2023 02:57
Рішення про особисті переговори з Путіним має приймати Зеленський, - Держдеп США Фото: представник Держдепартаменту США Меттью Міллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський має особисто приймати рішення щодо будь-яких потенційних переговорів з Володимиром Путіним.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Щодо будь-якої зустрічі між Президентом Зеленським і президентом Путіним, я б сказав, що це рішення має приймати сам президент Зеленський. Ми ясно дали зрозуміти, що саме Україна керує процесом, коли йдеться про її майбутнє, і це стосується будь-яких потенційних переговорів", - Заявив Міллер.

За його словами, Україна неодноразово зазначала, що відкрита для переговорів з Росією, які поважатимуть територіальну цілісність України та її суверенітет.

"Але перешкодою завжди було і залишається те, що Володимир Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, не відмовився від переконання, що Україна, за його словами, не є справжньою країною. І він не має наміру виводити свої війська з території України", – додав представника Держдепартаменту США.

ОАЕ хочуть організувати зустріч Зеленського та Путіна

Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд раніше заявив, що планує організувати зустріч між лідером України Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним під час COP28 – Конференції ООН щодо зміни клімату.

Повідомляється, що ініціатива щодо організації зустрічі виникла на прохання Папи Римського Франциска у координації з деякими європейськими державами.

За даними західних дипломатів, багато європейських країн продовжують контакт з Абу-Дабі, щоб підтримати ініціативу, оскільки ОАЕ може скористатися своїм геополітичним становищем, щоб досягти припинення вогню на території України.

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