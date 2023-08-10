Решение о личных переговорах с Путиным должен принимать Зеленский, - Госдеп США

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", - заявил Миллер.

По его словам, Украина не раз отмечала, что открыта для переговоров с Россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

"Но препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины", – добавил представитель Госдепартамента США.

ОАЭ хотят организовать встречу Зеленского и Путина

Президент ОАЭ Мухаммад бин Заид ранее заявил, что планирует организовать встречу между лидером Украины Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным во время COP28 - Конференции ООН по изменению климата.

Сообщается, что инициатива по организации встречи возникла по просьбе Папы Римского Франциска в координации с некоторыми европейскими государствами.

Согласно данным западных дипломатов, многие европейские страны продолжают контакт с Абу-Даби, чтобы поддержать инициативу, поскольку ОАЭ может воспользоваться своим геополитическим положением, чтобы добиться прекращения огня на территории Украины.