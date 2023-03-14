Рішення НКРЕКП щодо небалансів буде відмовою від держгарантій для "зеленої" енергетики, - інвестори

"Запропоновані зміни до правил функціонування балансуючої групи "Гарантованого покупця" фактично є відмовою від наданих державою гарантій щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої з ВДЕ, та незмінності законодавства, встановлених ч.33 статті 9-1 та ч.8 статті 9-4 ЗУ "Про альтернативні джерела енергії", - заявляють інвестори.

В листі зазначається, що прийняття запропонованого Регулятором проєкту акта призведе до кардинальних та миттєвих змін регуляторного забезпечення діяльності виробників з ВДЕ, які входять до балансуючої групи Гарпоку.

Зокрема, через запровадження нових договірних відносин з Гарпоком із покладанням відповідальності за їх врегулювання саме на держпідприємстві, як сторону відповідальну за баланс.

"Більше того, на нашу думку, регулятор залишив невирішеним одне з найважливіших питань - визначення джерела компенсації витрат Гарпоку, пов’язаних з врегулюванням небалансів електричної енергії, які виникають внаслідок його торгової діяльності", - підкреслюють асоціації.

Вони повідомляють, що це може призвести до маніпулювання зі сторони Гарпоку, як сторони відповідальної за баланс, при визначенні умов договору про функціонування балансуючої групи. Зокрема, висування до виробників з ВДЕ вимог компенсувати такі витрати, що буде протирічити позиції судів з цього питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 березня НКРЕКП вирішило одноосібно встановити нові умови розрахунку небалансів ДП "Гарантований покупець" щодо торгівлі електроенергією з відновлюваних джерел, що веде держпідприємства до стану банкрутства.

8 вересня 2022 року Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією.