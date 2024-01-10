Рішення буде завтра. Арахамія спростував чутки щодо законопроекту про мобілізацію

"Були здивовані прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного стосунку. Як і раніше, просимо довіряти лише офіційним джерелам", - написав Арахамія.

Він зауважив, що всі рішення щодо розгляду законопроектів будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, куди було запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони.

"Також найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у Комітетах Верховної Ради", - повідомив він.

Пізніше він додав, що Погоджувальна рада відбудеться у четвер.

Що передувало?

Раніше у своєму Telegram нардеп Олексій Гончаренко заявив, що фракція "Слуга народу" на своєму засіданні нібито вирішила повертати мобілізаційний законопроект на доопрацювання Кабміну.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується частково змінити порядок її проведення. Проект закону останні кілька днів розглядав Комітет з питань національної безпеки разом з Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ.

Раніше заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що у документі міститься багато спірних питань, і вони стосуються, зокрема, обмежень для ухилянтів. Він також розповів, що у Раді пропонують змінити норми про розсилання повісток через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення.

Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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