RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Решение будет завтра. Арахамия опроверг слухи по законопроекту о мобилизации

Фото: Давид Арахамия (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Решение по законопроекту о мобилизации будет принято на Согласительном совете в четверг, 11 января.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

"Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения. По-прежнему просим доверять только официальным источникам", - написал Арахамия.

Он отметил, что все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда были приглашены военное командование и руководство Министерства обороны.

"Также в ближайшее время будет информация о кадровых вопросах в комитетах Верховной рады", - сообщил он.

Что предшествовало?

Ранее в своем Telegram нардеп Алексей Гончаренко заявил, что фракция "Слуга народа" на своем заседании якобы решила возвращать мобилизационный законопроект на доработку Кабмина.

Законопроект о мобилизации

В конце декабря 2023 Кабинет министров внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает частично изменить порядок ее проведения. Проект закона последние несколько дней рассматривал Комитет по вопросам национальной безопасности вместе с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

Ранее заместитель главы Комитета по нацбезопасности Егор Чернев отметил, что в документе содержится много спорных вопросов, и они касаются, в частности, ограничений уклоняющихся. Он также рассказал, что в Раде предлагают изменить нормы рассылки повесток через электронную почту и отсрочку для некоторых категорий населения.

Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид АрахамияСлуга народаМобилизация в Украине