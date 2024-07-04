На рішення 5 днів. Чи зніметься Байден з виборів та хто у демократів кандидати на заміну

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Чому у Демпартії США заговорили про зняття Байдена з виборів

Після невдалих дебатів із Трампом в таборі Демократичної партії США з'явилися заклики до Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів. Попри раціональні аргументи, кандидат від демократів, він же чинний президент виглядав куди гірше суто з фізіологічної точки зору.

У частини виборців, за опитуваннями, викликає сумніви чи зможе Байден виконувати функції президента в разі переобрання. За опитуванням Саффолкського університету та USA Today, Байден відстає від Трампа на 3%. Опитування SSRS, проведене для CNN, каже, що Байден відстає аж на 6%.

Водночас, 56% демократів і зареєстрованих виборців, що симпатизують демократам, зазначили, що Демпартія має кращі шанси на перемогу з іншим кандидатом, а не з Байденом.

Тож на Байдена посилюється тиск з боку однопартійців та американської преси. За даними Bloomberg, у Палаті представників США десятки демократів розглядають можливість підписати лист з вимогою до Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Сам Байден також засумнівався, чи залишатися йому у виборчих перегонах, як повідомляє The New York Times. За даними видання, він сказав своєму ключовому союзнику, імені якого не називають, що "зважує, чи продовжувати участь у перегонах".

Хто може замінити Байдена

В американських ЗМІ обговорюється більше десятка кандидатур. Але далеко не всі з них відомі широкому загалу виборців, частину навіть не включають в опитування громадської думки. Тож наразі є три кандидатури, які можуть замінити Байдена.

Це чинна віце-президент Камала Гарріс, губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом та міністр транспорту Піт Буттіджедж.

Камала Гарріс завдяки рокам роботи в команді Байдена має високу впізнаваність, крім того, може залучити "частину кольорових" виборців. Згідно з опитуваннями, Гарріс підтримають 50% жінок-виборців якщо вона буде проти Трампа, Тоді як Байден проти Трампа зможе розраховувати на 44% жінок.Так само вона має перевагу у незалежних виборців, тобто тих, хто не підтримує ні демократів, ні республіканців: 43% за Гарріс якщо вона буде проти Трампа, і 34% за Байдена якщо він проти Трампа. Також важливо, що у разі висування її кандидатом від Демократичної партії Гарріс отримає гроші, зібрані Байденом, та успадкує інфраструктуру його передвиборчої кампанії.

З іншого боку, Гарріс не сприймає частина Демократичної партії. Більшість доручень від президента США, зокрема, вирішення міграційної проблеми Гарріс провалила. І цей аргумент точно буде використовувати Трамп для критики.

Ґевін Ньюсом – це, по суті, молодша версія Джо Байдена. Що важливо, їх політичні програми співпадають, отже, політтехнологам демократів особливо не потрібно буде змінювати наративи передвиборчої кампанії. Однак наразі він поступається ще більше – 48% зареєстрованих виборців готові проголосувати за Трампа, 43% – за Ньюсома.

Піт Буттіджедж - наймолодший із тих, хто може замінити Байдена. Йому лише 42. Цього політика давно готують до високої посади у Білому домі. В ході праймеріз 2020 року він навіть посів 3-е місце серед кандидатів від Демократичної партії. Однак за рейтингами він також серйозно відстає від суперника: 47% підтримують Трампа, проти 43% у Буттіджеджа. Також під нього доведеться повністю перебудовувати меседжі передвиборчої кампанії.

Які варіанти "на столі" у Демократичної партії

У Джо Байдена та його команди є кілька варіантів виходу із цієї кризи. Причому геть не обов'язково одразу зніматися з виборів, адже імідж Байдена як "сонного Джо" ще можна поправити.

"На другий день після дебатів Байден виступав вже перед виборцями і виглядав абсолютно іншою людиною. Він був активним, сильним, він знову нормально говорив. Ключовий інструмент, як можна заспокоїти виборців – це замінити віце-президента. І, на жаль, наразі про це говорять дуже багато, бо Гарріс не активна, вона не особливо популярна. І якщо вже голосувати за Байдена, то це буде голосування не лише за президента, але й за віце-президента", – каже в коментарі РБК-Україна експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

За його словами, це поширений політтехнологічний прийом, коли йдеться про літніх президентів у США. Мовляв, якщо щось станеться з головою держави, молодий кандидат може його підмінити.

Для такого ходу потрібен віце-президент, схожий на самого Байдена. Тобто в цьому сценарії шанси Камали Гарріс залишиться віце-президентом невисокі.

Якщо ж Джо Байден таки ухвалить рішення залишити перегони, найімовірнішим кандидатом йому на заміну залишається та-таки Камала Гарріс.

Та навіть у такому випадку вплив та підтримка Байдена все одно можуть допомогти його наступнику на виборах.

"Мінімальне, що Байден може зробити, це їздити разом на виступи, бути разом з ними на Конгресі партії. Тобто показати, що це його правонаступник. Що він не просто йде з політики, а дійсно зацікавлений в тому, щоб Сполучені Штати були сильними, і тому пропонує вам голосувати за цю людину", – каже Олександр Краєв.

У будь-якому випадку, невизначеність довго тривати не може, адже вона вносить сум'яття у команду стратегів Байдена і головне – деморалізує штаби по всіх США. Тож остаточне рішення може бути ухвалено вже через 4-5 днів, вважає головний донор Демократичної партії та голова Signum Global Advisors Чарльз Маєрс. За даними CNN, Джо Байден все вирішить протягом наступних 48 годин. Для цього він зібрав всіх членів сім'ї.

Який би варіант не обрав Байден: залишатися і брати в пару сильного віце-президента чи зніматися з виборів – це аж ніяк не означає автоматичну перемогу Трампа.

При написанні матеріалу використовувалися соціологічні опитування, публікації Reuters, CNN, Bloomberg та коментарі експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва.