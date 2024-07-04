На решение 5 дней. Снимется ли Байден с выборов и кто у демократов кандидаты на замену

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Почему в Демпартии США заговорили о снятии Байдена с выборов

После неудачных дебатов с Трампом в лагере Демократической партии США появились призывы Джо Байдену снять свою кандидатуру с выборов. Несмотря на рациональные аргументы, кандидат от демократов, он же действующий президент выглядел гораздо хуже сугубо с физиологической точки зрения.

У части избирателей, по опросам, вызывает сомнения, сможет ли Байден выполнять функции президента в случае переизбрания. По опросу Саффолкского университета и USA Today, Байден отстает от Трампа на 3%. Опрос SSRS, проведенный для CNN, говорит, что Байден отстает на 6%.

В то же время, 56% демократов и зарегистрированных избирателей, симпатизирующих демократам, отметили, что у Демпартии есть лучшие шансы на победу с другим кандидатом, а не с Байденом.

На Байдена усиливается давление со стороны однопартийцев и американской прессы. По данным Bloomberg, в Палате представителей США десятки демократов рассматривают возможность подписать письмо с требованием к Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

Сам Байден также усомнился, оставаться ли ему в избирательной гонке, как сообщает The New York Times. По данным издания, он сказал своему ключевому союзнику, имени которого не называют, что "взвешивает, продолжать ли участие в гонке".

Кто может заменить Байдена

В американских СМИ обсуждается более десятка кандидатур. Но далеко не все из них известны широким массам избирателей, часть даже не включают в опрос общественного мнения. Поэтому есть три кандидатуры, которые могут заменить Байдена.

Это действующая вице-президент Камала Гаррис, губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом и министр транспорта Пит Буттиджедж.

Камала Харрис благодаря годам работы в команде Байдена имеет высокую узнаваемость, кроме того, может привлечь "часть цветных" избирателей. Согласно опросам, Харрис поддержат 50% женщин-избирателей если она будет против Трампа, тогда как Байден против Трампа сможет рассчитывать на 44% женщин. Также она имеет преимущество у независимых избирателей, то есть тех, кто не поддерживает ни демократов, ни республиканцев: 43% за Харрис если она будет против Трампа, и 34% за Байдена если он против Трампа. Также важно, что в случае выдвижения ее кандидатом от Демократической партии Харрис получит деньги, собранные Байденом, и наследует инфраструктуру предвыборной кампании.

С другой стороны, Харрис не воспринимает часть Демократической партии. Большинство поручений от президента США, в частности, решение миграционной проблемы Харрис провалило. И этот довод точно будет использовать Трамп для критики.

Гевин Ньюсом – это, по сути, младшая версия Джо Байдена. Что важно, их политические программы совпадают, следовательно, политтехнологам демократов особо не нужно будет менять нарративы предвыборной кампании. Однако сейчас он уступает еще больше – 48% зарегистрированных избирателей готовы проголосовать за Трампа, 43% – за Ньюсома.

Пит Буттиджедж – самый молодой из тех, кто может заменить Байдена. Ему всего 42. Этого политика давно готовят к высокой должности в Белом доме. В ходе праймериз 2020 он даже занял 3-е место среди кандидатов от Демократической партии. Однако по рейтингам он тоже серьезно отстает от соперника: 47% поддерживают Трампа, против 43% у Буттиджеджа. Также под него придется полностью перестраивать месседжи предвыборной кампании.

Какие варианты "на столе" у Демократической партии

У Джо Байдена и его команды есть несколько вариантов выхода из этого кризиса. Причем не обязательно сразу сниматься с выборов, ведь имидж Байдена как "сонного Джо" еще можно поправить.

"На следующий день после дебатов Байден выступал уже перед избирателями и выглядел совершенно другим человеком. Он был активным, сильным, он снова нормально говорил. Ключевой инструмент, как можно успокоить избирателей – это заменить вице-президента. И, к сожалению, сейчас об этом говорят очень много, потому что Харрис не активна, она не особенно популярна. И если уж голосовать за Байдена, то это будет голосование не только за президента, но и за вице-президента", – говорит эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

По его словам, это распространенный политтехнологический прием, когда речь идет о пожилых президентах в США. Мол, если что-нибудь произойдет с главой государства, молодой кандидат может его подменить.

Для такого хода необходим вице-президент, похожий на самого Байдена. То есть, в этом сценарии шансы Камалы Харрис останется вице-президентом невысокие.

Если же Джо Байден все-таки примет решение покинуть гонку, вероятным кандидатом ему на замену остается все та же Камала Харрис.

Но даже в таком случае влияние и поддержка Байдена все равно может помочь его преемнику на выборах.

"Минимальное, что Байден может сделать, это ездить вместе на выступления, быть вместе с ними на Конгрессе партии. То есть показать, что это его правопреемник. Что он не просто уходит из политики, а действительно заинтересован в том, чтобы Соединенные Штаты были сильными и поэтому предлагает вам голосовать за этого человека", – говорит Александр Краев.

В любом случае, неопределенность долго продолжаться не может, ведь она вносит смятение в команду стратегов Байдена и главное – деморализует штабы по всем США. Так что окончательное решение может быть принято уже через 4-5 дней, считает главный донор Демократической партии и председатель Signum Global Advisors Чарльз Майерс. По данным CNN, Джо Байден все решит в течение следующих 48 часов. Для этого он собрал всех членов семьи.

Какой бы вариант ни выбрал Байден: оставаться и брать в пару сильного вице-президента или сниматься с выборов – это отнюдь не означает автоматическую победу Трампа.

При написании материала использовались социологические опросы, публикации Reuters, CNN, Bloomberg и комментарии эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева.