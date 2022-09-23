UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В рішенні Кабміну заборонити експорт коксівного вугілля немає логіки, - нардеп

Фото: в рішенні Кабміну заборонити експорт коксівного вугілля немає логіки (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У рішенні Кабінету міністрів заборонити експорт коксівного вугілля немає жодної економічної логіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер.

"Це питання економіки. Якщо є внутрішній ринок, то да, сировина повинна перероблятися на внутрішньому ринку, якщо внутрішнього ринку не має, то давайте заробляти на цьому на зовнішніх ринках. І при цьому будувати внутрішній за гроші, які ми будемо отримувати як валютну виручку для країни. Оце єдина логіка, яка має бути у законодавця, у Кабінету міністрів, який займається цим питанням", - заявила вона.

Нагадаємо, на початку вересня Кабінет міністрів заборонив експорт коксівного вугілля з України, аргументуючи це необхідністю забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема, накопичення достатніх запасів палива для теплової генерації.

Самі ж енергетики зазначають, що коксівне вугілля марки К, яке виробляється ШУ "Покровськвугілля" - не підходить для спалювання у котлах ТЕС.

Виконуючий обов’язки директора Українського державного науково-дослідного вуглехімічного інституту (УХІН) Олександр Борисенко пояснює: втрати енергетичного потенціалу при спалюванні у котлах становлять 30-40%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниКримінальна справа