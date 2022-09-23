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В рішенні Кабміну заборонити експорт коксівного вугілля немає логіки, - нардеп

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П'ятниця 23 вересня 2022 19:53
В рішенні Кабміну заборонити експорт коксівного вугілля немає логіки, - нардеп Фото: в рішенні Кабміну заборонити експорт коксівного вугілля немає логіки (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У рішенні Кабінету міністрів заборонити експорт коксівного вугілля немає жодної економічної логіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер.

"Це питання економіки. Якщо є внутрішній ринок, то да, сировина повинна перероблятися на внутрішньому ринку, якщо внутрішнього ринку не має, то давайте заробляти на цьому на зовнішніх ринках. І при цьому будувати внутрішній за гроші, які ми будемо отримувати як валютну виручку для країни. Оце єдина логіка, яка має бути у законодавця, у Кабінету міністрів, який займається цим питанням", - заявила вона.

Нагадаємо, на початку вересня Кабінет міністрів заборонив експорт коксівного вугілля з України, аргументуючи це необхідністю забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема, накопичення достатніх запасів палива для теплової генерації.

Самі ж енергетики зазначають, що коксівне вугілля марки К, яке виробляється ШУ "Покровськвугілля" - не підходить для спалювання у котлах ТЕС.

Виконуючий обов’язки директора Українського державного науково-дослідного вуглехімічного інституту (УХІН) Олександр Борисенко пояснює: втрати енергетичного потенціалу при спалюванні у котлах становлять 30-40%.

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