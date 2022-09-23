ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В решении Кабмина запретить экспорт коксующегося угля нет логики, - нардеп

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 19:53
В решении Кабмина запретить экспорт коксующегося угля нет логики, - нардеп Фото: в решении Кабмина запретить экспорт коксующегося угля нет логики (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В решении Кабинета министров запретить экспорт коксующегося угля нет никакой экономической логики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Людмилу Буймистер.

"Это вопрос экономики. Если есть внутренний рынок, то да, сырье должно перерабатываться на внутреннем рынке, если внутреннего рынка нет, то давайте зарабатывать на этом на внешних рынках. И при этом строить внутренний за деньги, которые мы будем получать как валютную выручку для страны. Это единственная логика, которая должна быть у законодателя, у Кабинета министров, занимающегося этим вопросом", - заявила она.

Напомним, в начале сентября Кабинет министров запретил экспорт коксующегося угля из Украины, аргументируя это необходимостью обеспечения должной подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности, накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации.

Сами же энергетики отмечают, что коксующийся уголь марки К, производимый ШУ "Покровскуголь" - не подходит для сжигания в котлах ТЭС.

Исполняющий обязанности директора Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН) Александр Борисенко объясняет: потери энергетического потенциала при сжигании котлов составляют 30-40%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Уголовное дело
NEWS
Атака дронов по Одессе. Чем опасны иранские беспилотники Shahed-136
Атака дронов по Одессе. Чем опасны иранские беспилотники Shahed-136
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие