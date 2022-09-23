В решении Кабмина запретить экспорт коксующегося угля нет логики, - нардеп

"Это вопрос экономики. Если есть внутренний рынок, то да, сырье должно перерабатываться на внутреннем рынке, если внутреннего рынка нет, то давайте зарабатывать на этом на внешних рынках. И при этом строить внутренний за деньги, которые мы будем получать как валютную выручку для страны. Это единственная логика, которая должна быть у законодателя, у Кабинета министров, занимающегося этим вопросом", - заявила она.

Напомним, в начале сентября Кабинет министров запретил экспорт коксующегося угля из Украины, аргументируя это необходимостью обеспечения должной подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности, накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации.

Сами же энергетики отмечают, что коксующийся уголь марки К, производимый ШУ "Покровскуголь" - не подходит для сжигания в котлах ТЭС.

Исполняющий обязанности директора Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН) Александр Борисенко объясняет: потери энергетического потенциала при сжигании котлов составляют 30-40%.