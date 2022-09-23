В решении Кабмина запретить экспорт коксующегося угля нет логики, - нардеп
В решении Кабинета министров запретить экспорт коксующегося угля нет никакой экономической логики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Людмилу Буймистер.
"Это вопрос экономики. Если есть внутренний рынок, то да, сырье должно перерабатываться на внутреннем рынке, если внутреннего рынка нет, то давайте зарабатывать на этом на внешних рынках. И при этом строить внутренний за деньги, которые мы будем получать как валютную выручку для страны. Это единственная логика, которая должна быть у законодателя, у Кабинета министров, занимающегося этим вопросом", - заявила она.
Напомним, в начале сентября Кабинет министров запретил экспорт коксующегося угля из Украины, аргументируя это необходимостью обеспечения должной подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности, накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации.
Сами же энергетики отмечают, что коксующийся уголь марки К, производимый ШУ "Покровскуголь" - не подходит для сжигания в котлах ТЭС.
Исполняющий обязанности директора Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН) Александр Борисенко объясняет: потери энергетического потенциала при сжигании котлов составляют 30-40%.
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