ua ru
Ср, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На ринок України могла потрапити небезпечна кукурудза для попкорну

Новость на русском →
Середа 26 квітня 2023 12:36
На ринок України могла потрапити небезпечна кукурудза для попкорну Фото: на ринок України могла потрапити небезпечна кукурудза для попкорну (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

На ринок України з Іспанії могла потрапити партія кукурудзи для приготування попкорну в якій було виявлено хлорпірифос.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"До нас надійшло чергове інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах #RASFF від 25 квітня 2023 року №2023.2025 стосовно виявлення хлорпірифосу у кукурудзі для приготування попкорну, що експортувалась з Іспанії (виробник: Liven SA, Barcelona) до України", - пише пресслужба.

Держпродспоживслужба закликає операторів ринку, у разі виявлення вказаного вантажу в обігу, повідомляти в управління служби в Одеській області за адресою вул. 7-а Пересипська, або ж за телефоном: (048) 716-13-01.

"Хлорпірифос застосовують в якості контактного інсектициду широкого спектра дії, серед симптомів отруєння ним - біль у животі та втрата гостроти зору", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Держпродспоживслужбі нещодавно також попереджали про партію волоських горіхів, в ядрах яких виявлено небезпечну отруту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держпродспоживслужба
NEWS
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії