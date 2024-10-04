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"Ринок тютюну та алкоголю без контрабанди". В Україні готують запуск системи еАкциз, - Федоров

Київ, П'ятниця 04 жовтня 2024 15:41
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"Ринок тютюну та алкоголю без контрабанди". В Україні готують запуск системи еАкциз, - Федоров Ілюстративне фото: в Україні запровадять електронну акцизну марку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні запрацює система еАкциз для боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Уряд затвердив документи щодо порядку її функціонування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

"Наближаємо запуск цифрового продукту боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Кабмін ухвалив нормативно-правові акти про порядок функціонування системи еАкциз", - розповів Федоров.

За його словами, документи, який затвердив уряд, регулюватимуть використання еАкцизу бізнесом, держорганами та громадянами. Це важливий крок для запуску.

Міністр звернув увагу, що збитки від контрабанди колосальні - лише за 2023 рік держава втратила понад 30 мільярдів.

Федоров пояснив, що за допомогою еАкцизу українці зможуть перевіряти легальність продукту через "Дію", оскільки на кожному офіційному продукті буде електронний акциз з унікальним кодом.

"Бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, швидко та прозоро", - додав він.

У чому суть еАкцизу

Варто зауважити, що еАкциз - це електронна акцизна марка. Реалізація проекту передбачає:

  • заміну паперової марки акцизного податку на електронну;
  • генерацію унікальних марок із кодом, що виключить можливість підробки;
  • можливість відстеження руху алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
  • можливість для громадян самостійно за допомогою своїх гаджетів, за допомогою додатку "Дія", перевіряти легальність та походження товару та надсилати скаргу у разі порушень.

Більш детально про еАкциз - у колонці Федорова для РБК-Україна.

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