"Ринок тютюну та алкоголю без контрабанди". В Україні готують запуск системи еАкциз, - Федоров
В Україні запрацює система еАкциз для боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Уряд затвердив документи щодо порядку її функціонування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.
"Наближаємо запуск цифрового продукту боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну. Кабмін ухвалив нормативно-правові акти про порядок функціонування системи еАкциз", - розповів Федоров.
За його словами, документи, який затвердив уряд, регулюватимуть використання еАкцизу бізнесом, держорганами та громадянами. Це важливий крок для запуску.
Міністр звернув увагу, що збитки від контрабанди колосальні - лише за 2023 рік держава втратила понад 30 мільярдів.
Федоров пояснив, що за допомогою еАкцизу українці зможуть перевіряти легальність продукту через "Дію", оскільки на кожному офіційному продукті буде електронний акциз з унікальним кодом.
"Бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, швидко та прозоро", - додав він.
У чому суть еАкцизу
Варто зауважити, що еАкциз - це електронна акцизна марка. Реалізація проекту передбачає:
- заміну паперової марки акцизного податку на електронну;
- генерацію унікальних марок із кодом, що виключить можливість підробки;
- можливість відстеження руху алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
- можливість для громадян самостійно за допомогою своїх гаджетів, за допомогою додатку "Дія", перевіряти легальність та походження товару та надсилати скаргу у разі порушень.
Більш детально про еАкциз - у колонці Федорова для РБК-Україна.
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