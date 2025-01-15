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Ринок сам регулює ціни, прайс-кепи зайві, - експерт

Середа 15 січня 2025 11:49
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Ринок сам регулює ціни, прайс-кепи зайві, - експерт Фото: ринок сам регулює ціни, прайс-кепи зайві (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Діючі регуляторні обмеження на ринку електроенергії України перешкоджають ефективному імпорту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Олександра Трохимця, віцепрезидента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати.

"Для того, щоб використовувати на повну потужність такий механізм як імпорт електричної енергії, потрібно, якщо ви закуповуєте цю електричну енергію за кордоном, ви її могли продати не дешевше, ніж ви її закуповуєте, бо інакше ніхто не буде займатися цим", - зазначив Трохимець.

За словами експерта, головною перешкодою є так звані прайс-кепи – цінові обмеження, які встановлює НКРЕКП на ринку електроенергії. Ці обмеження фактично блокують можливість ефективного імпорту електроенергії, особливо для малих споживачів.

"У нас на ринку електричної енергії існують обмеження на сегментах ринку таких як внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок так звані прайс-кепи, які вводить НКРЕКП. Вони періодично їх переглядають і періодично трошки підвищують, але це не панацея", - пояснює Трохимець.

Експерт наголошує на необхідності скасування прайс-кепів, аргументуючи це тим, що сам ринок є найкращим регулятором цін:

"Ринок є сам по собі запобіжник. Попит і пропозиція – це і є запобіжники. І якщо буде якась ціна на електричну енергію, яка непідйомна для споживача, він просто її не купить і відключиться в ці моменти від енергосистеми".

Трохимець також звернув увагу на парадоксальну ситуацію, коли в моменти дефіциту електроенергії використовується дорога аварійна допомога замість більш економічно вигідного імпорту.

Раніше експерт DiXi Group Богдан Серебренніков заявив, що повне використання імпортного потенціалу стримується внутрішніми регуляторними механізмами, зокрема прайс-кепами на ринку електроенергії.

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