Рынок сам регулирует цены, прайс-кэпы лишние, - эксперт

"Для того, чтобы использовать на полную мощность такой механизм как импорт электрической энергии, нужно, если вы закупаете эту электрическую энергию за рубежом, вы ее могли продать не дешевле, чем вы ее закупаете, иначе никто не будет заниматься этим", - отметил Трохимец.



По словам эксперта, главным препятствием являются так называемые прайс-кэпы - ценовые ограничения, которые устанавливает НКРЭКУ на рынке электроэнергии. Эти ограничения фактически блокируют возможность эффективного импорта электроэнергии, особенно для малых потребителей.



"У нас на рынке электрической энергии существуют ограничения на сегментах рынка таких как внутрисуточный рынок, балансирующий рынок так называемые прайс-кэпы, которые вводит НКРЭКУ. Они периодически их пересматривают и периодически немножко повышают, но это не панацея", - объясняет Трохимец.



Эксперт подчеркивает необходимость отмены прайс-кэпов, аргументируя это тем, что сам рынок является лучшим регулятором цен:



"Рынок есть сам по себе предохранитель. Спрос и предложение - это и есть предохранители. И если будет какая-то цена на электрическую энергию, которая неподъемная для потребителя, он просто ее не купит и отключится в эти моменты от энергосистемы".



Трохимец также обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда в моменты дефицита электроэнергии используется дорогая аварийная помощь вместо более экономически выгодного импорта.



Ранее эксперт DiXi Group Богдан Серебренников заявил, что полное использование импортного потенциала сдерживается внутренними регуляторными механизмами, в частности прайс-кэпами на рынке электроэнергии.