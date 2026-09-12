Ринок, а не прайс-кепи: експерт пояснив, як має формуватися ціна електроенергії

За його словами, якщо встановлена регулятором гранична ціна є занадто низькою, виробникам стає невигідно продавати електроенергію в окремі години.

"Національна комісія регулювання енергетики встановлює так звані прейс-кепи - це межі, за які не можна підніматися. І в певні години наявність цих прайс-кепів зумовлює відсутність пропозиції", - зазначив Трохимець.

Експерт пояснив, що виробникам за таких умов може бути економічно невигідно виходити на ринок. У результаті виникає дефіцит електроенергії, що зрештою позначається і на споживачах.

Він наголосив, що ціна електроенергії як товару має формуватися на ринку - через баланс попиту і пропозиції.

За його словами, проблема виникає тоді, коли встановлена регулятором верхня межа ціни не дає ринку відреагувати на зростання попиту або зниження пропозиції.